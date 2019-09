Oposição quer mudar MP do Coaf

Equipe BR Político

O governo editou medida provisória para transformar o Conselho de Controle de Ativdades Financeiras (Coaf) na Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e torná-la subordinada ao Banco Central. Mas a proposta poderá ser alternada durante sua discussão no Congresso. O deputado Elias Vaz (PSB-GO), integrante da oposição ao governo Bolsonaro, quer mudar o texto e já apresentou quatro emendas à MP.

“O nosso objetivo é garantir a efetividade do Conselho e manter as prerrogativas do Coaf. As medidas adotadas pelo governo enfraquecem o órgão, restringindo o trabalho e descumprindo a promessa de adotar uma administração técnica”, afirma Elias, que está propondo mudanças que garantam que a UIF continue com o caráter técnico que tinha o Coaf.