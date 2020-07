Oposição quer prorrogar auxílio emergencial até fim do ano

Os partidos de oposição ao governo Bolsonaro vão insistir para que o auxílio emergencial de R$ 600 seja mantido, pelo menos, até o fim do ano. Nesta semana, num acordo político com as lideranças do Congresso, Jair Bolsonaro assinou a extensão do benefício, que já foi pago por três meses, para os meses de julho e agosto.

Os partidos de oposição avaliam que esse período é insuficiente para evitar que as camadas mais pobres da população sejam afetadas pelo impacto do coronavírus sobre a atividade econômica. E vão pressionar o governo no Congresso pela extensão do auxílio com o valor pago atualmente. Os gastos com os três primeiros meses do benefício custaram R$ 152 bilhões.