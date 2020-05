Oposição questiona nomeação de braço direito de Ramagem

A oposição reagiu contra a nomeação de Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da Polícia Federal, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda, 4. Ele é considerado o braço direito de Alexandre Ramagem, chefe da Abin que foi barrado pelo STF para comandar a PF.

O deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), líder da oposição na Câmara, disse que a nomeação é “mais uma demonstração que Jair Bolsonaro quer blindar os filhos das investigações.” O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) alegou que a nomeação é “uma indicação terceirizada do Carluxo (Carlos Bolsonaro, filho do presidente)” e que seria mais uma ameaça à democracia vinda do governo.

Nomear o número 2 da ABIN ( quando o que queriam era o número 1) pra Diretor Geral da PF é mais uma demonstração que @jairbolsonaro quer blindar os filhos das investigações. Até o nome já denuncia que vai rolando Alexandre (Ramagem). pic.twitter.com/mcavNOYqIh — André Figueiredo🌹🇧🇷 (@andrepdt12) May 4, 2020

Bolsonaro nomeia braço direito de Ramagem, Rolando Alexandre de Souza, para o comando da PF. Trata-se de uma indicação terceirizada do Carluxo, que teve sua escolha barrada pelo STF por vergonhosa tentativa de obstrução de justiça. Este governo coloca a democracia ladeira abaixo! — Ivan Valente (@IvanValente) May 4, 2020

Ex-aliada de Jair Bolsonaro, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) questionou se Rolando terá liberdade para fazer escolhas e se sua nomeação não representaria um “mandato tampão” até o momento em que consiga entregar a cadeira ao “padrinho”. Mas, segundo ela, Rolagem tem qualidades como “conseguir organizar informações como ninguém”.

Sobre o novo Diretor-geral da PF:

– Rolando terá liberdade p/ escolher sua equipe?

– conseguirá dizer NÃO aos pedidos do presidente/Carluxo?

– seria um mandato tampão aguardando o momento de entregar a cadeira ao “padrinho” Ramagem? — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) May 4, 2020

A ex-ministra Marina Silva (Rede-AP) demonstrou a mesma preocupação da deputada. “A situação pode ser ainda pior e mais preocupante, caso o novo diretor atue como subserviente do subserviente para atender aos interesses da família Bolsonaro”, postou ela em seu Twitter.

Para o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), a nomeação é uma tentativa de Bolsonaro transformar a corporação numa polícia a serviço de sua família, como denunciou o ex-ministro Sérgio Moro. O senador Humberto Costa (PT-PE) também se manifestou dizendo que “tá tudo em família.”