Oposição questiona performance de Zema sobre pandemia no Tik Tok

O deputado estadual André Quintão (PT-MG) apresentou nesta quinta, 22, um projeto de lei na Assembleia Legislativa local (ALMG) que torna obrigatória a vacinação contra a covid-19 no Estado. O parlamentar questionou em sessão por videoconferência o silêncio do governador Romeu Zema (Novo) depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro contra a aquisição da vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.

“Onde está a voz de Minas?”, perguntou Quintão em referência à oposição de parte dos governadores à decisão de Bolsonaro.

O deputado se disse indignado ainda com postagem do início da semana de Zema nas redes sociais com trecho da clássica Quatro Estações de Vivaldi no Tik Tok para exibir informações sobre a pandemia no Estado.

“Em silêncio sobre a vacina, o governador de Minas fez postagens no TiK Tok abordando, inclusive, a pandemia. Pensei até que fosse fake news quando tive conhecimento. Esperamos seriedade sobre o tema. O Estado tem mais de 330 mil casos e 8.500 mil mortes”, lembrou Quintão.