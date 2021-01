Oposição reage e coloca ‘renuncia, Bolsonaro’ nos assuntos mais comentados do Twitter

Os pedidos de “renúncia” para Jair Bolsonaro estão no topo dos trending topics do Twitter. Após o presidente afirmar hoje a apoiadores que o Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada, a reação da oposição conseguiu colocar o protesto entre os assuntos mais comentados da rede social favorita do presidente. As hashtags #RenunciaBolsonaro e #BolsonaroPedePraSair estiveram nas duas primeiras colocações dos TTs.

Os principais posts do Twitter com esse tema foram puxados pela oposição. “Quem está dizendo isso é o próprio presidente Bolsonaro, admitindo sua incapacidade de governar. Ele disse que o país está quebrado e que ele não consegue fazer nada”, disse o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), acrescentando a hashtag renuncia Bolsonaro.

“Finalmente Jair Bolsonaro assumiu a própria incompetência. Agora faça a melhor coisa que você pode fazer na sua vida: renuncie ao cargo de presidente!”, disse o deputado Alencar Santana (PT-SP).

Presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire também aderiu a hashtag do pedido de renuncia. “Bolsonaro é aquele funcionário que mete um atestado de sexta a segunda e transforma o fim de semana em quatro dias. Só que, no caso dele, vai durar quatro anos. Vai trabalhar!”, escreveu Freire.

Até mesmo ex-aliados, como o deputado Júnior Bozzella (PSL-SP), endossaram o pedido. “Tem presidente em Brasília? Tem. O Jair Bolsonaro ainda está lá, mas hoje ele assinou a sua confissão de incapacidade de governar. Se você não pode fazer nada pelo país, Jair, então, pelo menos, pare de atrapalhar ainda mais o Brasil! #BolsonaroPedePraSair #RenunciaBolsonaro”, criticou.