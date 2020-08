Oposição sai insatisfeita de reunião sobre dossiê

A oposição no Congresso saiu bastante insatisfeita da reunião sigilosa com o ministro André Mendonça para tratar do dossiê contra antifascistas. O líder da minoria no senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), já fala em “convocar” o atual titular da pasta da Justiça para falar no plenário da Casa Legislativa. “As respostas do Sr. ministro não foram satisfatórias. Estou mais do que convencido de que o Governo atuou indevidamente com prática de espionagem política em relação a opositores do Governo”, disse.

“Irei reiterar a convocação do Ministro da Justiça p/ que ele compareça ao plenário do Senado da República p/ que agora, abertamente e em público, ele preste os esclarecimentos que não foram feitos de forma devida na reunião de hoje”, completou o senador.