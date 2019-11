Oposição vai acionar PGR contra Bolsonaro por obstrução de Justiça

Marcelo de Moraes

Parlamentares da oposição anunciaram que vão acionar a Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro por obstrução de Justiça depois que o presidente admitiu ter pego as gravações com os áudios da portaria do seu condomínio. Essas gravações mostram com quem os suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco conversaram antes de entrar no condomínio no dia do crime. Suspeito de ter atirado em Marielle, Ronnie Lessa tem Casa no condomínio, assim como Jair Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, seu filho.

“Junto com o senador Randolfe Rodrigues, vamos acionar a PGR contra o presidente por obstrução de justiça. Bolsonaro confessou ter se apropriado de provas relacionadas às investigações de um crime. Queremos a devolução desse material e uma nova perícia, sem interferências”, afirmou o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).

“Não cabe ao presidente se apropriar ilegalmente de provas essenciais para a resolução de um crime. São mais de 600 dias sem resposta sobre Marielle. Esperamos a determinação da devolução das provas e que ele responda perante a Justiça por esse ato”, acrescentou o deputado.