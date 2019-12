Orçamento 2020: Relator reserva 1,5 bi para Emprego Verde Amarelo

Equipe BR Político

O relator do Orçamento no Congresso, deputado Domingos Neto (PSD-CE), afirmou que reservou R$ 1,5 bilhão na proposta orçamentária, enviada pela equipe econômica do Planalto, para bancar o programa de empregos Verde Amarelo. O orçamento deve ser votado pelo Congresso nesta terça-feira, 17. Como você leu no BRP, anteriormente, o governo pretendia taxar o seguro desemprego para financiar as medidas do programa, ideia que foi criticada por parlamentares e que deve ser modificada quando o Congresso analisar a Medida Provisória (MP) que criou o Verde Amarelo.

Segundo Domingos Neto, os valores do Orçamento 2020 destinados ao programa virão de uma folga orçamentária prevista pelo Ministério da Economia. Segundo o Broadcast Político, a pasta reduziu em quase R$ 4 bilhões a estimativa de despesas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2020, passando a projeção de R$ 681,3 bilhões para R$ 677,7 bilhões. “É da diferença na projeção dessas despesas que virá a reserva para bancar o programa de emprego”, disse o deputado. Segundo ele, o restante dos recursos que não serão gastos com aposentadorias e pensões estarão previstos para outros ministérios.