Orçamento de 2021 votado até março?

A previsão do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), para votação do Orçamento de 2021 é até o final de março, segundo afirmaram nesta tarde de terça, 2. O texto deve ser apreciado antes pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), que não foi instalada até hoje.

“Vamos buscar as iniciativas para a Comissão do Orçamento, que é algo que o Parlamento deve ao Brasil”, afirmou Pacheco nesta tarde. “Vamos sentar, eu e Arthur Lira (presidente da Câmara), para definir isso.”

Pelas regras atuais, se a CMO for instalada agora, o mandato dos integrantes terminará na última terça-feira de março. Para Barros, isso não impede os trabalhos. “Aqui, quando se quer, é tudo muito rápido”, disse.