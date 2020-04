Orçamento de Guerra voltará para Câmara

O plenário do Senado aprovou com mudanças a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como “orçamento de guerra”. Dentre eles, condições para que empresas sejam socorridas por benefícios da União, como a manutenção dos empregos. A cláusula incluída pelos senadores, entretanto, é genérica, deixando para que cada programa de socorro estabelece suas exigências. Com as mudanças, o texto terá de voltar para a Câmara logo depois de ser aprovado em segundo turno no Senado, em votação prevista para ocorrer na próxima sexta-feira, 17.