Órgãos de controle pedem fechamento do comércio no Amazonas

O Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público do Estado (MPE), Defensoria Pública da União (DPU) e Defensoria Pública do Estado (DPE) entregaram na terça-feira, 29, um documento ao governo do Amazonas com recomendações de fechamento das atividades econômicas no Estado devido ao aumento de casos de covid-19.

Na terça, Manaus registrou recorde de internações diárias pela doença, com 112 novas hospitalizações. O Estado contabiliza 198 mil infectados e 5,2 mil óbitos.

“Diante do aumento dos casos que tivemos nas últimas 48 horas, os órgãos de controle elaboraram uma nota conjunta e me entregaram juntamente com a minha equipe de saúde, e nós vamos avaliar todas as recomendações que foram dadas para entender que caminhos a gente pode seguir, levando em consideração que precisamos garantir a assistência, ampliar a nossa rede, o que nós estamos fazendo, e encontrar um equilíbrio entre as atividades econômicas. Mas não há outro caminho e a ciência não nos aponta outro caminho a não ser evitar aglomerações”, afirmou o governador Wilson Lima (PSC).