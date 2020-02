Orlando: ‘Bretas rasgou a toga e vestiu a fantasia de político’

Marcelo de Moraes

Os partidos de oposição não deixaram passar em branco a participação do juiz Marcelo Bretas em evento e culto junto ao presidente Jair Bolsonaro e com representantes religiosos no último fim de semana. O deputado e ex-ministro Orlando Silva (PCdoB-SP) criticou o comportamento de Bretas.

“O juiz Marcelo Bretas rasgou a toga e vestiu a fantasia de político ao acompanhar Bolsonaro em inaugurações e cultos. Nada contra, mas deveria largar a magistratura. Pior é a desfaçatez de justificar a presença como evento “técnico”. A politização da justiça sempre acaba mal”, escreveu o deputado na sua conta do Twitter.