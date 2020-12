Orlando justifica aliança da esquerda com Maia: ‘Inimigo comum é Bolsonaro’

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) considerou muito importante a concretização da aliança dos partidos de esquerda com o grupo político do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Mesmo se aliando com partidos mais conservadores e liberais, ele justifica o acordo pela necessidade de unir forças contra o presidente Jair Bolsonaro, que apoia Arthur Lira (PP-Al).

“Um dia histórico na Câmara. A oposição de esquerda e partidos de centro e centro-direita, compreendendo nossas profundas divergências, resolvemos convergir para a defesa de um bem maior: a democracia. O inimigo comum é o traidor da pátria Jair Bolsonaro”, afirmou Orlando pelo Twitter.