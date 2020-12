Orlando: ‘Não permitiremos que o Planalto anexe a Câmara’

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) comemorou a aliança fechada pelos partidos de esquerda com o grupo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os dois grupos lançarão um candidato consensual para a sucessão de Maia no comando da Casa para impedir a vitória de Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio do Planalto.

“Saiu a fumaça branca. Construído um bloco parlamentar em defesa da democracia para articular o movimento que vai derrotar Bolsonaro na eleição para a Mesa da Câmara dos Deputados”, disse Orlando.

“Temos muitas diferenças, mas não permitiremos que o Planalto anexe a Câmara. Venceremos”, apostou.