Orlando Silva foca críticas em Jair Bolsonaro

Enquanto boa parte dos candidatos à Prefeitura de São Paulo foca na dupla Covas-Doria, Orlando Silva (PCdoB) prefere mirar em Jair Bolsonaro. O deputado federal iniciou o debate chamando o presidente da República de “genocida” ao falar do combate a pandemia e até quando teve a oportunidade de criticar os tucanos preferiu mirar no atual ocupante do Palácio do Planalto. Essa foi também a observação da editora do BRP Vera Magalhães, que participa do debate.

“Orlando Silva é o mais focado dos candidatos na crítica a Bolsonaro. Os demais candidatos de esquerda focam na dupla Covas-Doria, por entenderem que Russomanno pode ser carta fora do baralho a essa altura”, escreveu em seu Twitter.