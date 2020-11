Orlando Silva para Boulos: ‘Você é cada vez mais importante nessa batalha’

O candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo, Orlando Silva, demonstro empolgação com o crescimento de um adversário nas pesquisas. O deputado federal responde para Guilherme Boulos que o candidato do PSOL é “cada vez mais importante” para o campo progressista na disputa pelo cargo.

Silva estava agradecendo Boulos após o psolista desejar “força” após a suspensão das atividades de campanha do candidato do PCdoB. Alguns coordenadores contraíram o coronavírus, e por isso o deputado federal decidiu se isolar até que saia o resultado de seus exames. “Fiz testes, aguardo os resultados. Importante todos se cuidarem”, disse Silva.