Orlando Silva sobre Crivella: ‘Pé frio de Bolsonaro vai além das urnas’

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) reagiu na manhã desta terça-feira, 22, à prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), com uma alfinetada ao presidente Jair Bolsonaro, que apoiou o bispo na campanha pela reeleição no cargo.

O comentário se refere ao fato de a maioria dos candidatos a prefeito apoiados por Bolsonaro terem sido derrotados nas eleições deste ano.

“URGENTE!!! Marcelo Crivella acaba de ser preso. Parece que o pé frio de Bolsonaro vai além das urnas”, escreveu Orlando no Twitter.