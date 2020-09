Os 10 anúncios que mais impulsionaram o sobrenome Bolsonaro no Facebook

No início da semana, o Facebook facilitou uma ferramenta que detalha as despesas com publicidade nas redes sociais geridas por Mark Zuckerberg. Como só a partir do próximo domingo será permitido fazer campanha na internet, ainda há pouco material sobre a eleição deste ano. Mas é possível jogar uma luz sobre a publicidade trabalhada na eleição passada, aquela que rendeu um tsunami eleitoral no vácuo do sobrenome Bolsonaro.

De cara, se constata uma situação curiosa. A página oficial de Jair Bolsonaro jamais impulsionou qualquer conteúdo. Mas há em torno de 12 mil registros citando o sobrenome do presidente da República. Não por coincidência, as peças mais caras datam das semanas que antecederam as realizações do primeiro e segundo turnos de 2018.

Entre os dez anúncios que mais impressões acumularam, quatro são da página da deputada federal Carla Zambelli, mas de um momento em que a ativista ainda almejava uma vaga no Congresso Nacional. Nenhum deles pede voto à candidata, mas ao presidenciável. Todos alcançam o país inteiro e são de quando havia como otimizar recursos restringindo as peças a São Paulo, Estado onde Zambelli disputava votos.

Das dez peças, duas são de críticas ao presidenciável, sendo uma paga pela página de Henrique Meirelles, e outra pelo do então deputado federal Marcos Montes. Mas há também material contra Lula, Ciro Gomes e Romeu Zema.