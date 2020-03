Os amigos de Huck

Equipe BR Político

Eventual candidato à Presidência, Luciano Huck decidiu se posicionar após um de seus sócios, Junior Durski, da rede Madero, postar um vídeo de apoio ao protesto contra o Congresso marcado para domingo, 15, em que diz ter “orgulho de ter votado no Bolsonaro, de ter trabalhado na campanha do Bolsonaro, de ter ido para a rua todas as vezes que tivemos que ir, que vão de novo para as ruas no dia 15 de março, vamos estar juntos”. O movimento do eleitor “100% Bolsonaro” gerou na rede uma campanha de boicote ao restaurante.

Sem citar Durski, o apresentador escreveu que “amigos concordam e discordam”. Segue dizendo que “o respeito por visões, ideias e crenças diferentes faz parte da amizade”. A imagem de Huck até hoje é associada à de outro “amigo”, ou melhor, ex-amigo, o ex-governador Aécio Neves (PSDB-MG), réu por corrupção passiva e tentativa de obstrução da Justiça na Operação Lava Jato.