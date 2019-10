Os desejos de Lula para a eleição de 2020

Equipe BR Político

Assim como fez na eleição do ano passado, quando preferiu lançar Fernando Haddad à Presidência em vez de apoiar Ciro Gomes, o ex-presidente Lula quer que o PT tenha candidaturas próprias a prefeito no ano que vem. A orientação contraria parte expressiva do partido que defende priorizar a formação de uma frente de esquerda, informa o Globo.

O PSOL é um dos partidos que estaria com o PT nesse bloco. Além do partido de Lula, PDT e PCdoB também fazem parte de uma articulação inédita no primeiro turno em capitais como Rio, São Paulo e Porto Alegre.

Lula diz que a legenda tem de apostar em nomes próprios em quantas cidades for possível, especialmente nas capitais. Atualmente, não há uma sequer que esteja sendo governada pelo PT.

Isso demonstra o desafio que o partido terá em 2020: não reduzir ainda mais sua musculatura no país. Na última eleição, o partido ganhou em 256 municípios, 375 a menos do que em 2012.

