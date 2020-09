‘Os Guardiões do Crivella’

A prefeitura do Rio de Janeiro, comandada por Marcelo Crivella, mantém um esquema de funcionários públicos na porta de hospitais com intuito de atrapalhar reportagens críticas aos serviços. O esquema foi revelado pela TV Globo nesta segunda-feira, 31. Segundo a reportagem, funcionários pagos com dinheiro público são organizados em um grupo de WhatsApp denominado “Guardiões do Crivella”. Diariamente, eles são enviados para a porta de unidades de Saúde municipais. Caso flagrem uma matéria sendo feita, devem atrapalhar as gravações e as apurações, além de constranger a população para não falar com os repórteres.

O grupo seria organizado por Marcos Paulo de Oliveira Luciano, o Marcos Luciano. Aliado de longa data do prefeito, ele é atualmente assessor especial do gabinete de Crivella, com salário de R$ 10,5 mil mensais. Sob sigilo, membros do esquema contaram para a reportagem que o trabalho é feito sob constante ameaças de demissão e que as reuniões do grupo são feitas de forma secreta.

Em várias ocasiões, a Globo registrou intimidações a seus repórteres, comemoradas nas mensagens de WhatsApp as quais a reportagem teve acesso. Em uma delas, no dia 20 de agosto, funcionários do grupo atrapalharam uma reportagem com ofensas verbais e gritos de “Bolsonaro”. Na matéria em questão, uma mulher cobrava uma vaga para sua mãe, que sofre de câncer, em um hospital.

A prefeitura do Rio tentou se justificar em nota. Disse que “reforçou o atendimento em unidades de saúde municipais no sentido de melhor informar à população e evitar riscos à saúde pública”. “A Prefeitura destaca que uma falsa informação pode levar pessoas necessitadas a não buscarem o tratamento onde ele é oferecido, causando riscos à saúde”.