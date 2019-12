Os primeiros passos de Jair Renan na política

Equipe BR Político

Jair Renan, filho número quatro do presidente Jair Bolsonaro, tem demonstrado interesse em seguir os passos do clã na política. De acordo com a jornalista Bela Megale, ele tem sido visto constantemente pelos gabinetes do Palácio do Planalto. Segundo assessores, o “04” tem passado várias horas por dia “sob os cuidados” da equipe do ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira.

Em novembro, o jovem de 20 anos recebeu a primeira missão: será vogal (membro com direito a voto) do Aliança pelo Brasil, novo partido do pai. Mas sua atuação na legenda não deve ficar só aí. Idealizadores do partido estudam uma função para o filho do presidente.