Os riscos do coronavírus para a economia

Equipe BR Político

A epidemia de coronavírus, classificada como emergência global pela Organização Mundial da Saúde, ameaça os prognósticos positivos para o crescimento da economia em 2020.

Reportagem do Globo nesta sexta-feira mostra que a Associação de Comércio Exterior do Brasil já está revendo as projeções e agora conta com uma redução de até 3,5% nas exportações neste ano, graças ao freio na economia chinesa, nosso principal comprador, em razão da epidemia do vírus.

Por ora, o surto já causa prejuízos ao País por conta da alta do dólar, que na quarta-feira fechou acima de R$ 4,27.

No mesmo jornal, a colunista Miriam Leitão mostra como a escalada de mortes na China já afeta cadeias globais de produção. Muitas indústrias importam componentes que são produzidos na China, e uma redução da atividade naquele País pode impactar seriamente a economia de outros, para além do efeito da queda de exportações de países, como o Brasil, que vendem em grandes quantidades para os chineses.