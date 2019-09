Os valores da reeleição de Dilma

Equipe BR Político

Não foi apenas o nome de Lula que apareceu no termo de delação premiada número 1 de Antonio Palocci. A campanha de Dilma Rousseff à Presidência também foi citada. De acordo com o ex-ministro, a reeleição da petista custou R$ 800 milhões, mais do que o dobro do valor declarado ao TSE.

Palocci ainda afirmou, de acordo com o Blog do Fausto, que “a maior parte das doações registradas no TSE é acometida de origem ilícita”. “O TSE não tem como saber se a doação é ilícita, uma vez que não fiscaliza a origem do dinheiro.”