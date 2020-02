Gustavo Zucchi

Após sua passagem pelo Ministério da Cidadania, Osmar Terra está de volta à Câmara. O nome do ex-ministro também já aparece entre os deputados gaúchos, enquanto o de Darcísio Perondi, que atuou como suplente de Terra, foi excluído. No dia em que foi descartado, quinta passada, ele afirmou: “Sou deputado no sexto, com muito orgulho”. Naquela noite, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Terra cumpriria uma “missão” para o governo.