Osmar Terra testa positivo para COVID-19

Marcelo de Moraes

O deputado Osmar Terra (MDB-RS) anunciou pelas suas redes sociais que testou positivo para o COVID-19. Conhecido por contestar a dimensão da pandemia e por insistir que ela faria poucas vítimas e acabaria rapidamente, o ex-ministro afirmou que está bem e sem sintomas. Mas disse que está tomando hidroxicloroquina, que não tem qualquer comprovação científica que ateste sua eficácia.

“Comunico aos que me seguem que testei positivo para COVID-19. Estou bem e sem sintomas. Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas, postou Terra nas suas redes sociais.