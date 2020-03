Osmar Terra vira voz dissonante diante do coronavírus

Gustavo Zucchi

O ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB-RS) está virando uma espécie de “cavaleiro solitário” diante das medidas tomadas para contra o coronavírus. O deputado federal, cotado para ser líder do governo na Câmara, tem criticado as decisões especialmente dos governos estaduais e das prefeituras de suspender aulas, fechar estabelecimentos e paralisar o transporte público. “São medidas ruins”, disse Terra na Comissão de ações preventivas ao coronavírus.

“Medidas como estão sendo tomadas eu acho que são ruins e não ajudam. Não vai mudar o curso da epidemia. E me desafio aqui a alguém provar isso”, afirmou. “Não altera a curva de contágio. Pelo contrário, cria um problema para família. No pior dos casos os pais precisam continuar trabalhando e os avós vêm cuidar das crianças que são assintomáticas”, disse, comparando a doença com a epidemia de H1N1. Até mesmo o governo federal, que na figura de Jair Bolsonaro havia menosprezado a gravidade do covid-19, mudou de postura após o crescimento dos casos no País.