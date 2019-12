Osmar vê mercado da maconha medicinal como ‘lobby pró-droga’

Equipe BR Político

Crente na existência da “epidemia de drogas” no Brasil, em que pesem resultados de estudos científicos na direção contrária, e avesso ao plantio da maconha para uso medicinal, o ministro Osmar Terra vê problemas agora com investidores do setor que hoje apostam em empresas que comercializam medicamentos à base de cannabis. “Aos poucos vai caindo a máscara da maconha medicinal, e fica evidente o interesse financeiro do lobby pro drogas no Brasil. Empresa brasileira buscando lucrar em cima da doença incurável causada pelas drogas, principalmente nos jovens”, escreveu ele no Twitter nesta terça, 17.

Sua indignação é com o lançamento da XP Investimento de fundo de ações brasileiro focado no mercado de cannabis internacional, como informa o site Infomoney, que é da própria corretora de investimentos. Como você leu aqui no BRP, desde que a Anvisa aprovou de forma unânime a regulamentação do registro e venda desses produtos em farmácias e drogarias do País, investidores, nacionais e estrangeiros, aumentam as apostas nesse mercado.