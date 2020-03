Otoni de Paula vira vice-líder do governo

Gustavo Zucchi

Um dos mais fiéis bolsonaristas da Câmara dos Deputados foi recompensado com o cargo de vice-líder do governo na Casa Legislativa. O deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), que sonhava com o possível apoio presidencial para a prefeitura do Rio, foi nomeado em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira, 3. Ele se junta a outros 14 vice-líderes na Casa, que, por enquanto, estão sob o comando do deputado Major Vítor Hugo (PSL-GO). Há a expectativa que Osmar Terra (MDB-RS) seja em breve nomeado para o cargo.