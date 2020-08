Outdoor com Bolsonaro e cloroquina é retirado no ES

Após recomendação da vigilância sanitária, um outdoor instalado em Vitória (ES) com a imagem do presidente Jair Bolsonaro acompanhada da frase “tratamento precoce salva vidas” a imagem de uma caixa de sulfato de hidroxicloroquina foi retirado no final de semana, após a empresa responsável pelo espaço ser notificada pela prefeitura da capital capixaba.

Na última sexta, 7, a vigilância deu o prazo de até 48 horas para que o outdoor fosse desinstalado. A peça estava na frente de uma farmácia em uma das principais avenidas de Vitória. O argumento do órgão para a decisão foi de que a mensagem “fere a legislação acerca de propaganda de medicamentos”.

“A propaganda ou publicidade de medicamentos sob controle especial, sujeitos à venda sob prescrição médica, com notificação de receita ou retenção de receita, além de observar as disposições deste regulamento técnico, somente pode ser efetuada em revistas de conteúdo exclusivamente técnico, referentes a patologias e medicamentos, dirigidas direta e unicamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos”, informou a prefeitura, em nota.

Apesar de não apresentarem eficácia comprovada no tratamento da covid-19, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina são defendidas pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores.