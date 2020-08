Outdoor da cloroquina troca recomendação de covid-19 por malária

O outdoor em Vitória (ES) que usava a imagem do presidente Jair Bolsonaro em uma propaganda que recomendava o uso da hidroxicloroquina contra a covid-19 foi trocado e, agora, recomenda o medicamento para pacientes com malária. A mudança foi feita após recomendação da Vigilância Sanitária de que o conteúdo fosse removido.

A nova mensagem escolhida pelos apoiadores do presidente Bolsonaro diz que “tratamento precoce salva vidas” e traz uma mulher dizendo que “está com malária”. Historicamente, a doença é tratada com a substância cloroquina. Na última semana, a atriz Camila Pitanga e a filha foram diagnosticadas com a doença.

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, compartilhou uma foto do novo outdoor em seus stories no Instagram. Ele republicou uma postagem do deputado estadual Capitão Assumção (Patriotas), que apresenta-se como o responsável pela propaganda. Também nas redes sociais, sem mencionar as possíveis infrações legais e sanitárias do primeiro outdoor, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) republicou um post de Assumção que atribui a remoção ao “prefeito comunista” de Vitória. Chefe do Executivo municipal, o prefeito Luciano Rezende é filiado ao Cidadania.