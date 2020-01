Oxfam: Desigualdade aumentou na última década

Equipe BR Político

A desigualdade do mundo se aprofundou na última década e, em 2019, os mais de 2 mil bilionários do mundo detinham mais riqueza do que 60% da população mundial, ou cerca de 4,6 bilhões de pessoas, de acordo com relatório da ONG britânica Oxfam divulgado na noite de domingo, 19. O estudo foi saiu na véspera do Fórum Econômico Mundial, que reúne líderes, chefes de Estado e empresários em Davos, na Suíça.

O aumento do abismo entre os mais pobres e mais ricos nos últimos dez anos teve como principal motivo, segundo o documento, um sistema econômico que não valoriza o trabalho de mulheres e meninas. De acordo com a organização, os homens detêm 50% a mais de riqueza do que as mulheres no mundo. O estudo estima que se as horas dedicadas ao trabalho doméstico e cuidado de pessoas nos lares, desenvolvido majoritariamente por mulheres, fossem contabilizadas e remuneradas, agregaria pelo menos US$ 10,8 trilhões à economia mundial por ano.

Além disso, o relatório estima que o 1% mais rico do mundo detém mais que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas. Segundo a organização, as conclusões apontam que “a desigualdade está fora de controle”.

A ex-presidente Dilma Rousseff comentou o estudo em uma série de tweets em sua conta na rede social. “Desigualdade criminosa”, afirma Dilma sobre as revelações do relatório.

1 DESIGUALDADE CRIMINOSA

Os dados do relatório da Oxfam sobre desigualdade distribuído hoje no Forum de Davos são chocantes. Os 2.153 bilionários existentes no mundo detêm mais riqueza do que as 4,6 bilhões de pessoas que representam 60% da população do planeta. — Dilma Rousseff (@dilmabr) January 20, 2020