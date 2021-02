Pacheco ainda tenta administrar CPI da Covid

Por mais que o governo tente evitar a abertura da CPI da Covid no Congresso, o desempenho do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ontem, no Senado, passou longe de convencer os parlamentares. Especialmente no caso da falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas, o ministro deu explicações consideradas insuficientes e fracas pelos senadores. Com isso, aumentam as chances de o pedido de abertura da CPI seguir adiante.

Mas, numa articulação política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o governo ainda tenta conter a abertura da CPI. Com o aval de Pacheco, o governo propôs que o ministro fosse ao Senado para tirar as dúvidas dos parlamentares sobre a gestão do governo no combate à pandemia do coronavírus. Com isso, ficaria claro que não haveria necessidade de uma investigação sobre possíveis irregularidades ou problemas porque Pazuello daria as explicações necessárias.



Mas a fala do ministro foi muito ruim. E acabou parecendo apenas mais uma tentativa de tirar a culpa das costas do governo em relação ao problema e não reduziu a pressão pela abertura da CPI.

“O que vimos nos últimos meses é a total falta de estratégia e mesmo de tática, para que pudéssemos vencer esta pandemia”, disse a senadora Simone Tebet (MDB-MS) durante a audiência pública do Senado. “Na linha de frente, ministro, está a ciência, a ciência que foi negada por este governo”, acrescentou. “Quando Vossa Excelência diz que, nos últimos 90 dias, os números inacreditáveis da segunda onda pegaram todos de surpresa, como surpresa, ministro?! Cientistas, médicos, especialistas, todos nós, noite e dia, convivendo com essa escalada de mortes em todos os Estados do Brasil”, contestou, surpresa, a senadora.

Apesar disso, Pacheco tem repetido o argumento que não se deve politizar o combate da pandemia. E deve tentar cozinhar a CPI enquanto for possível. Os defensores da abertura da comissão dizem que aguardarão até a próxima quinta-feira pela decisão de Pacheco. Se ele não autorizar a instalação da CPI, pretendem recorrer ao Supremo Tribunal Federal.