Pacheco diz que ‘analisará’ abertura da CPI sobre a covid-19

O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), avisou que irá “analisar” o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia de coronavírus.

“É uma análise que faremos com a maior ligeireza possível, para avaliarmos se há os requisitos para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito ou não”, disse Pacheco durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O pedido de abertura de CPI foi protocolado na última quinta-feira, 4, pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Ele conseguiu 31 assinaturas, quatro além das 27 necessárias para a abertura da comissão. Pacheco lembrou também que aprovou um convite para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vá ao Senado explicar os erros e acertos do governo federal durante a pandemia, em especial diante da situação da cidade de Manaus.