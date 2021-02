Pacheco prevê aprovação da reforma tributária no Congresso em até 8 meses

Após receber na manhã desta quinta-feira, 4, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para discutir a tramitação da proposta de reforma tributária no Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disse ter a expectativa de que a conclusão da reforma tributária no Congresso se dê em até 8 meses.

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que preside a comissão mista sobre o tema, e o relator da proposta, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), participaram da reunião.

Pacheco afirmou que a comissão mista deve apresentar seu parecer até o fim deste mês. Uma das propostas em análise é a PEC 110/2019, do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

“Ficou definido, juntamente com o presidente Arthur Lira, que a comissão mista concluirá seu trabalho até o final de fevereiro, com apresentação do parecer pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, ouvindo demais membros”, disse Pacheco.

“Na sequência, se iniciará (a tramitação) por uma das Casas legislativas – isso vai ser amadurecido em fevereiro – e temos uma previsão de que de 6 a 8 meses possamos ter concluídas a reforma no Congresso Nacional”, completou.