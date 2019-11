Gustavo Zucchi

A polêmica em torno dos projetos que tratam da prisão após condenação em segunda instância escanteou o pacote anticrime. Com urgência prevista para ser votada nesta semana, o tema nem foi citado na reunião de líderes da Câmara nesta terça-feira, 26.

Reflete as preocupações do governo. No encontro na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro Sérgio Moro também não tocou no assunto, segundo líderes ouvidos pelo BRP. O assunto foi exclusivamente segunda instância.