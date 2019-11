Pacote econômico oferece ‘agrado’ a parlamentares

Equipe BR Político

Tentando fazer uma permuta com o Congresso, uma das medidas propostas no pacote de medidas econômicas entregue pelo governo ao Senado determina que um quarto de toda a economia obtida em dois anos com cortes emergenciais de despesas seja destinado a emendas parlamentares.

Com o agrado aos parlamentares, que é estimado em R$ 7 bilhões, o governo pretende facilitar a tramitação do pacote no Congresso, segundo a Folha.

A medida também vai ao encontro da ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, de desengessar o Orçamento e devolver ao Congresso a capacidade de decidir o destino dos recursos públicos.

Apesar de defender a retirada de amarras do Orçamento, o montante tem destino limitado: a área de infraestrutura. Está vedada, portanto, a aplicação dos milhões em áreas como saúde e educação.