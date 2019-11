Equipe BR Político

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, Simone Tebet (MDB-MS), anunciou dois dos três parlamentares que vão relatar as PECs do pacote econômico apresentado ontem ao Congresso pelo ministro Paulo Guedes. Otto Alencar (PSD-BA) será o da PEC dos fundos e Márcio Bittar (MDB-AC), da PEC do pacto federativo.