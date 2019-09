Pacto pode adiar 1 milhão de pagamentos

Vera Magalhães

O adiamento do prazo para que Estados e municípios tenham de pagar suas dívidas provenientes de precatórios pode atingir 1 milhão de credores, informa reportagem da Folha nesta segunda-feira. O adiamento faz parte da pauta de novo pacto federativo abraçada pelo Senado e apresentada ao governo federal no bojo da discussão da reforma da Previdência.

Por conta da proposta, o prazo para que sejam quitadas dívidas com precatórios seria postergado de 2024 para 2028. Essa novela de precatórios se arrasta há tanto tempo que nas listas de credores há netos dos que ajuizaram as ações. Estimativa do Conselho Nacional de Justiça é de que a dívida total de todos os entes federativos com precatórios seja de R$ 141 bilhões.