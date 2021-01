Padilha indignado com recomendação de ‘kit covid’ para Manaus

O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), demonstro indignação com a “solução” do Ministério da Saúde para Manaus. A capital amazonense enfrenta uma solução caótica, com falta de leitos para pacientes com coronavírus e uma nova mutação do vírus surgindo entre sua população. E o governo federal quer intensificar na cidade o uso do “kit covid”, um punhado de medicamentos cuja eficácia contra a doença é nula segundo estudos realizados em diversas partes do mundo.

“Manaus tem cerca de 400 pessoas com Covid-19 na fila para internação, acabou oxigênio, nova linhagem e o Ministério da Saúde faz o que? Manda carta para a Secretaria dizendo que vai fiscalizar se estão usando o ‘kit covid’ sem evidência que Bolsonaro incentiva”, afirmou Padilha.