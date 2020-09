Padilha pede cautela com ‘promessas futuras sobre datas de vacinação’

O ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) citou a suspensão dos testes da vacina de Oxford, anunciada na terça-feira, 8, como argumento para dizer que é preciso cautela “promessas futuras sobre datas de vacinação” contra a covid-19. Ao fazer o comentário, o petista citou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

“O caso da suspensão dos testes da vacina oxford é um dos motivos pelos quais disse que devemos ser cautelosos com promessas futuras sobre datas de vacinação, como fez João Dória. A utilização política da vacina pode deslegitimar as nossas instituições públicas”, escreveu Padinha no Twitter.