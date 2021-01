Padilha pede investigação ao TCU por aglomeração no Enem

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) pediu na terça, 19, que o Tribunal de Contas da União abra um procedimento de análise da falta de condições sanitárias que obrigaram estudantes a se aglomerarem em salas e corredores para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último fim de semana.

“No contexto da pandemia da COVID-19, com o país alcançando taxas assustadoras de número de mortos e infeções, é surreal e irresponsável a realização de exame nacional de avaliação. Se torna ainda mais inacreditável que para realização desse exame não tenha havido o mínimo de preparação e cuidado sanitário, como se pode notar pela matéria referida a pouco”, escreve o ex-ministro da Saúde no documento.

Padilha anexa reportagens com relatos de participantes da prova que tiveram que desistir do exame quando se viram diante de aglomerações e lotação das salas.