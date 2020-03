Paes: ‘As pessoas estão nem aí para o coronavírus’

Gustavo Zucchi

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes está preocupado com o que está vendo pelas ruas da capital fluminense. Segundo ele, “ninguém está nem aí” para os riscos de contaminação. “Ou as autoridades se mobilizam para o alerta ou será difícil conter a expansão do vírus”, afirmou. O atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decidiu suspender as atividades em museus, cinemas e teatros da cidade e suspender as autorizações para eventos privados.