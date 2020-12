Paes assina acordo com Doria para compra da Coronavac

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), se reuniu no sábado, 19, com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para assinar termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina Coronavac, imunizante produzido pelo laboratório Sinovac contra a covid-19.

Em mensagens publicadas por Paes na madrugada deste domingo, 20, nas redes sociais, o democrata ressaltou que ambos entendem que o ideal é que haja um plano nacional de vacinação. “Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização – aquilo que pretendemos seguir”, escreveu.

O prefeito eleito do Rio prometeu apresentar de “forma detalhada” no próximo dia 28 o plano municipal de enfrentamento à doença para o ano que vem. Paes disse ainda que está preparando a rede municipal de Saúde da cidade para que “ela possa atender os cariocas” com a maior agilidade possível e sem riscos.