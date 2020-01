Paes candidatíssimo a prefeito do Rio

Equipe BR Político

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) fala abertamente que é candidato ao cargo novamente. Em entrevista ao programa da jornalista Leda Nagle, ele informa que vai disputar a eleição municipal de outubro, mas que só vai “se decidir” depois do carnaval, que neste ano será na última semana de fevereiro. Ele conta que o principal motivo da derrota na disputa estadual em 2018, que levou Wilson Witzel ao Palácio Guanabara, foi não ter sido o preferido do então candidato Jair Bolsonaro. Na citação ao presidente da República, Paes disse que se estivesse no lugar de Witzel, estaria hoje em diálogo aberto com o Palácio do Planalto. “Se tivesse sido eleito (governador), eu ia trabalhar ao lado do Bolsonaro. Aliás, eu perdi porque muita gente dizia: ‘Não, o parceiro do Bolsonaro é outro’.