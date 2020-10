Paes: ‘Decidirei com a ciência, não dá para ser autoritário’

“Decidirei com a ciência, não dá para ser autoritário”, afirmou o candidato à prefeitura do Rio, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), durante entrevista concedida ao BRPolítico, na segunda-feira, 26. A pergunta se referia às aglomerações que se tornaram habituais na noite carioca, em especial no bairro do Leblon. Foi uma maneira de não se indispor publicamente com o presidente Jair Bolsonaro e sua política negacionista de enfrentamento da pandemia.

Paes se esquivou mais de uma vez, sempre quando confrontado com posicionamentos do presidente, mas não poupou críticas ao atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos): “Estive com ele em 2014 (nota: em carreata de Dilma Rousseff, no ano de 2014, ao lado de Lula, da própria Dilma e também do ex-governador Sérgio Cabral), mas eu não podia imaginar que ele viria a ser prefeito, muito menos um prefeito tão ruim”.

E foi além, quando questionado sobre o legado olímpico para a cidade: “Não é só o legado, nada funciona mais no Rio. Os BRTs estão destruídos”.

Talvez na única bola dividida que o candidato tenha aceitado entrar, uma possível volta do mundial de Fórmula 1 no Rio, o tom jocoso dividiu espaço com a revelação de um acordo que resultou em aliança: “Se eu for prefeito, espero ser, vou brigar com o Doria e o Bruno (Covas, prefeito de São Paulo) para trazer a F1, mas não será no Camboatá. Fiz uma acordo com o PV, eles me pediram e não vai ser lá. Está muito enrolado, conheço essas coisas. Tem outras opções”.