Em seu primeiro discurso como prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) avisou que não acredita que na necessidade de um “lockdown” na cidade por causa do crescimento da pandemia de coronavírus. O democrata classificou como uma “medida exagerada” um fechamento total do comércio. Entretanto, Paes avisou que quer reabrir leitos para covid-19 em hospitais municipais da cidade do Rio.