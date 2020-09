Paes e o desarme da ‘bomba’ velha política

Foi na esteira do bolsonarismo que Wilson Witzel (PSC) atropelou na reta final da eleição para governador, há 2 anos, batendo Eduardo Paes (DEM). Para além desse fator, contudo, Paes tropeçou em outro obstáculo: a demonização da política. Mais do que isso, o selo de representante da “velha política”.

Fez barulho, às vésperas do último pleito, uma foto tirada em outubro de 2010, durante carreata na Zona Oeste do Rio, em que aparecem, unidos e de braços erguidos, os ex-senadores Lindbergh Farias (PT) e Marcelo Crivella (então no PRB, hoje no Republicanos e prefeito da cidade), o ex-governador Sérgio Cabral (preso), os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff (candidata pelo PT à Presidência), além do próprio Eduardo Paes, quando ainda integrava o PMDB e comandava a prefeitura.

Pois a campanha de não parece assustada com velhos fantasmas.

Pelo contrário, ao invés de tentar contextualizar, tampouco de esconder momentos amplamente divulgados na imprensa, o discurso interno é de que, se eleito, Paes continuará “construindo pontes” pelo bem da cidade.

A ver se o discurso funcionará eleitoralmente.