Paes informa: Nada de carnaval em julho no Rio

Se alguém ainda se pergunta se vai haver carnaval micaretado no Rio em julho, o prefeito Eduardo Paes (DEM-RJ) dá a real: “Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho”, escreveu ele nesta tarde de quinta, 21, no Twitter.

E segue: “Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento. Dessa forma, gostaria de informar que não teremos carnaval no meio do ano em 2021”. A frase deixa aberta a possibilidade de um carnaval temporão de agosto até o final do ano.

Isso porque o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), transformou em lei o “CarnaRio – Carnaval fora de época”, programado para todos os meses de julho. A lei é de autoria do deputado Dionísio Lins (PP). A medida já vale em 2021, mesmo que o Estado ainda enfrente a pandemia e não haja nenhuma certeza a respeito da capacidade de vacinação. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) já tinha definido as datas de 11 e 12 de julho para os desfiles do Grupo Especial.