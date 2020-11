Paes lidera com 40% dos votos válidos, Crivella tem 18%, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 14, mostra que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) soma 40% das intenções de votos válidos para a prefeitura do Rio de Janeiro e é seguido de longe pelo atual prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos), que soma 18%. Na terceira posição está a candidata do PDT, Delegada Martha Rocha, com 13%.

Pela margem de erro, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, a pedetista está tecnicamente empatada com Benedita da Silva (PT), que tem 10% das intenções de voto.

Na sequência, Luiz Lima (PSL) tem 6%; Renata Souza (Psol) soma 5%; Paulo Messina (MDB) aparece com 3%; Eduardo Bandeira de Mello (Rede) tem 2%; Fred Luz (Novo), Clarissa Garotinho (Pros) e Glória Heloiza (PSC) têm 1% cada um. Cyro Garcia (PSTU), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) não pontuaram.

A pesquisa considera os votos válidos, ou seja, não incluem votos brancos, nulos e indecisos. Os tribunais regionais eleitorais levam em consideração os votos válidos para definir o resultado da eleição. Para um candidato ganhar no primeiro turno, ele precisa de 50% mais um dos votos válidos.

Segundo turno

O Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles votariam em três possíveis cenários de segundo turno. Em todos os cenários testados, Paes sai como vencedor.

Cenário 1

Eduardo Paes (57%) x Marcelo Crivella (22%)

Brancos e nulos – 20%

Não sabem – 1%

Cenário 2

Eduardo Paes (46%) x Delegada Martha Rocha (33%)

Brancos e nulos – 19%

Não sabem – 2%

Cenário 3

Eduardo Paes (49%) x Benedita da Silva (26%)

Brancos e nulos – 24%

Não sabem – 1%